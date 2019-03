Sebastián Piñera: No está en mi planes un tercer mandato

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, conversó con La Tercera, en donde aclaró que no tiene pensado el estar al mando de un tercer gobierno.



"No está en mi planes. Mire, yo en mi vida he tenido grandes vocaciones. La primera fue académica, después me vino una vocación de emprendimiento y partí de cero, creando muchas empresas, pero yo sabía que mi verdadera vocación era el servicio público y me fui a la política: fui senador, presidente de Renovación Nacional, candidato a la presidencia, Presidente de Chile y nuevamente Presidente de Chile. Pero yo tengo, en el fondo del alma, una cuarta vocación. Y espero tener la oportunidad de poder desarrollarla", dijo.



El mandatario reconoció que está preocupado por saber quién lo sucederá, y comentó que "el éxito de gobierno se mide por dos grandes frentes. Primero, si logró dejar un país mejor del que recibió, si logró mejorar la calidad de vida de los chilenos. Y la forma de medir, es si logró traspasarle la banda a una persona que continúe con ese proyecto".



Por otro lado, Piñera también habló acerca de las burlas que recibe, principalmente por el tema de los tics nerviosos, a lo cual dijo que "hay formas de tratarlos, pero prefiero mi libertad. Nací así y voy a morir así".



De hecho, el Presidente contó que "soy muy reacio a los medicamentos, prefiero darle una oportunidad a la naturaleza, al sistema de autodefensa", y puso de ejemplo lo que ocurre con los menores de edad.



"Hoy a los niños los mandan al psicólogos, sobrediagnosticados, les dan todo tipo de medicamentos. En mis tiempos una patada en el traste y era el mejor y santo remedio, y además gratis", cerró.