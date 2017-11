Sebastián Piñera: Le preguntaría a Guillier cómo conseguirá el 32% que le falta

El candidato por Chile Vamos, Sebastián Piñera, participó en el programa Las Caras de La Moneda, conducido por Don Francisco, en donde habló acerca de los resultados en las elecciones, refiriéndose en específico a lo ocurrido con las equivocaciones en las encuestas.



Sobre esto, expresó que "hay que considerar el voto voluntario" y que "no sé si fue un cambio de la ciudadanía o simplemente un error en las encuestas, que generó un clima de triunfalismo que yo creo que no se justificaba. Por eso yo siempre afirmé que esta elección no se resolvía en primera vuelta y que la segunda iba a ser estrecha".



Por otro lado, no escondió su sensación acerca de los votos de José Antonio Kast, sosteniendo que "pienso que en su gran mayoría se van a sumar, con lo cual vamos a estar en 44,5". Además, señaló que "tengo mucha fe de que vamos a ser capaces de conquistar las voluntades y los corazones de una mayoría de chilenos".



De paso, aprovechó de comentar que "le preguntaría a mi contendor cómo consigue el 32% que le falta" y que "me sorprende que la suma de los candidatos del gobierno no llegó al 28%".



Por último, Piñera ratificó que vio a The Beatles en un concierto en Londres en 1965, y que específicamente la fecha la recuerda más precisamente su hermano, Miguel "Negro" Piñera.