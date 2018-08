Sebastián Piñera habló acerca de Rojas y Varela, además de confesar que "lloro mucho"

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, conversó con Las Últimas Noticias luego de las complejas últimas semanas que ha tenido su Gobierno, especialmente por el cambio de gabinete que trajo como consecuencia la renuncia de Mauricio Rojas y la salida de Gerardo Varela.



Sobre lo primero, comentó que "lo importante es ir al fondo del tema. Quiero ser contundente en que mi posición y la de mi Gobierno es clara y simple: Condenamos categóricamente los atentados a los derechos humanos en todo tiempo, lugar y circunstancia. Y tal como lo afirmé el lunes, no compartimos los juicios o las opiniones que expresó el ex ministro Mauricio Rojas, respecto al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos".



Piñera comentó que no estaba informado de las declaraciones del ahora exministro sobre el recinto, pero que a pesar de lo ocurrido lo considera "una persona muy capaz y muy valiosa. Espero que siga colaborando con nosotros en algún frente".



En cuanto al ahora exministro de Educación, dijo que "es una persona muy talentosa, muy exitosa en su vida como abogado, columnista, miembro de organizaciones de bien social. Es una persona que tiene todas las capacidades para ser un buen ministro de Educación", pero que "los errores comunicacionales que cometió me llevaron a la conclusión de que estaban entorpeciendo su gestión".



Por otro lado, Piñera también señaló su postura con respecto a las opiniones en redes sociales, indicando por ejemplo sobre Twitter que "muestra a veces una agresividad, una violencia y descalificación, y muchas veces incluso se falta a la verdad".



Finalmente, el mandatario aseguró que es una persona muy sensible, e incluso que "lloro mucho, pero hacia adentro. Me emociono con mucha facilidad, me emociono con las películas, cuando recorro Chile, me llega al alma".