Sebastián Piñera: "Chile perdió el rumbo con Bachelet"

El candidato presidencial por Chile Vamos, Sebastián Piñera, tuvo una extensa conversación con el diario El País de España, en donde dio su análisis con respecto a la situación que atraviesa el país, manifestando que a su parecer se necesitan cambios urgentes para poder enmendar el camino.



"En los últimos tiempos siento que Chile perdió el rumbo, está recorriendo un camino equivocado que está generando mucha frustración. Los resultados de este Gobierno han sido muy malos", sostuvo.



Acerca de su determinación de comenzar una nueva carrera presidencial, Piñera reveló que "aparezco como la persona con el mayor apoyo ciudadano y con las mayores posibilidades de ganar. Sentí que era mi deber asumir este liderazgo. No fue una decisión fácil porque la política se está haciendo cada día más ingrata, más tóxica. Me costó mucho".



En cuanto al poco tiempo en el que la derecha retornó al poder, sostuvo que el apoyo de "la derecha chilena al Gobierno Militar" significó una desventaja para el sector por mucho tiempo, aunque "ese mundo es parte de la historia. Hoy no le reconozco ninguna supremacía moral a la centroizquierda, ni en democracia ni en libertad de derechos humanos (…). Yo creo que la centroderecha se ha reencontrado plenamente con los valores de la libertad, la democracia y los derechos humanos".