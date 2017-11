Sebastián Piñera agradeció apoyo público de Marcelo Ríos para la segunda vuelta

El presidenciable de Chile Vamos, Sebastián Piñera, le agradeció el apoyo al extenista y número 1 del Mundo, Marcelo Ríos, quien lo llenó de loas de cara al balotaje ante Alejandro Guillier del próximo 17 de diciembre.

El exdeportista escribió en Twitter que "Elegí no estar ni ahí con los comentarios en mi contra pero no puedo quedar indiferente a lo que va a pasar con mi país cuando elijamos al próximo presidente, personalmente creo que votar por Piñera es avanzar hacia el Progreso y no estoy ni ahí con seguir estancado en la mismo".

Tras ello, el exmandatario decidió agradecerle su apoyo público. "Gracias @MarceloRios75 por tu gran apoyo. Además de talento deportivo, demuestras visión política. En esta elección debemos elegir entre Progreso y Estancamiento. La mayoría de los chilenos queremos mirar hacia el futuro y no estamos “ni ahí” con seguir estancados en lo mismo", manifestó.

