Sánchez por reuniones del FA con el Gobierno: El diálogo se genera no con imposiciones

La excandidata presidencial, Beatriz Sánchez, abordó las últimas reuniones del Frente Amplio con el Gobierno, acusando falta de diálogo por parte del Ejecutivo, considerando que se vienen semanas claves para algunos temas, como por ejemplo para la reforma tributaria.



La periodista comentó de paso que aún no es momento para hablar de una carrera presidencial, pero hizo hincapié en la intransigencia del Gobierno.



"Ojo con ciertos conceptos que se instalan sobre la mesa, respecto de negociaciones. El dialogo se genera en una conversación real, no en una imposición de partes o en un 'estas son las reglas del juego, si no las tomas, no estás dialogando'. Esas no son las condiciones de diálogo. Se dialoga entre dos y no hay tanta disposición cuando hay más monólogos que diálogos", sostuvo.



Sánchez destacó eso sí que "me parece valioso que el Frente Amplio se preparara para la instancia con la principal autoridad de la República, como lo es el Presidente. Fue con una pauta, la presentó sobre la mesa, porque lo que nos preocupa es trabajar con el país".



Finalmente, la otrora candidata presidencial manifestó que se está tomando el tiempo para pensar con respecto a una futura alcaldía en Viña del Mar, señalando que dicha opción no está descartada.