Sánchez le responde a Ríos tras su crítica a Guillier: "En vez de alegar, entra a la política"

Durante la noche de este jueves Beatriz Sánchez se refirió a la declaración del ex tenista Marcelo Ríos, quien rechazó la eventual llegada de Alejandro Guillier a La Moneda y dio su respaldo a Sebastián Piñera.

El "Chino" había escrito en su cuenta de Twitter que: Lo único que me faltaba... que ahora salga presidente de Chile un periodista me estay hueviando...". Agregando que "solo acuérdense que los periodistas son buenos para mentir...".



Duante su participación en "Diana" de Canal 13, la periodista y expresidenciable del Frente Amplio ironizó con los dichos del ex número 1 del mundo. "No hay que meter a todos al mismo saco. No todos los periodistas mienten, no todos los políticos son corruptos, no todos los tenistas son buenos y malos. Yo le diría al Chino que en vez de alegar, entre a la política", lanzó.

En esa misma línea, agregó que "a mí me encantaría que un tenista pudiera ser Presidente de la República. Que bueno que haya diversidad en las autoridades en Chile".