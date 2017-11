Sánchez cuestiona los ataques entre candidatos: "Yo prefiero debatir ideas"

La candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, criticó los ataques personales entre los otros postulantes a La Moneda y que se repitieron durante el debate de Anatel.

"Quedé contenta, porque yo no caigo en eso. Trato de marcar diferencias, pero en base a propuestas e ideas. Yo fui bien dura con Alejandro (Guillier) porque no había presentado programa, pero yo no cruzo a otras áreas. No me gusta la chimuchina", dijo la periodista en el ciclo #SiYoFueraPresidenta.

Sánchez aseguró que la agresividad entre los abanderados "tiene que ver con una puesta en escena para sacar una portada de diario". "No me gusta, yo prefiero debatir ideas", recalcó.

"Tenemos que entender que estamos en una lógica de competencia. Se trata de marcar las diferencias que existen (…) pero cuando se denosta a otras personas yo tomo distancia", agregó.