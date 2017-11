Rossi tras su ataque: "Si esto es una amenaza del crimen organizado, a mí no me intimidan"

El senador desaforado Fulvio Rossi fue dado de alta y aseguró que, sin importar la razón tras el ataque en su contra, no se amedrentará y seguirá adelante con sus posturas para combatir la delincuencia ligada a migrantes.

"Si esto es una amenaza del crimen organizado que se está instalando en Tarapacá, yo les diría que a mí no me intimidan (…) No consiguieron su objetivo. Estoy tranquilo y tengo mucha fortaleza", dijo a la salida de la clínica privada donde fue derivado desde el hospital Doctor Ernesto Torres Galdames.

"TVN, el otro día, mostró un reportaje sobre el sicariato, sobre el crimen organizado, que se está instalando en Tarapacá. Es una realidad. Cuando uno plantea propuestas para regular el tema migratorio es tildado de xenófobo. Toda la gente de Tarapacá sabe que es un descontrol absoluto el tema migratorio y que están ingresando al país personas de Colombia que tienen prontuario policial, que son parte del crimen organizado, que organizan redes que tiene atemorizada a la población", agregó.

El parlamentario, sin querer "contribuir a ningún tipo de estigma", describió a su agresor como "una persona de raza negra" y "con acento extranjero". Ante la fiscalía, lo identificó como una persona de nacionalidad colombiana.

Solo agradecer el apoyo y solidaridad transversal que he recibido . El temor y la delincuencia se están apoderando de Tarapacá . Debemos con unidad trabajar para erradicarlos! — Fulvio Rossi (@FulvioRossiC) November 16, 2017

Rossi fue llevado de urgencia al Hospital Hospital Doctor Ernesto Torres Galdames donde se constató que tenía dos heridas cortantes de carácter "menos grave", según los médicos del recinto, y "leves", de acuerdo con el trabajo de un perito del SML por petición del Ministerio Público.