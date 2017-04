Ricardo Rincón reitera su inocencia: "Han tratado de presentarme como un animal"

El diputado Ricardo Rincón reiteró su inocencia en el caso de violencia intrafamiliar ocurrido en 2002.

Esto, luego de que el Tribunal Supremo de la DC lo amonestara por escrito y rechazara su expulsión, lo que generó una ola de críticas por parte de diversos militantes.

En conversación con La Tercera, el parlamentario aseguró que "hay muchas facilidades en Chile para apuntar con el dedo".

"Se me acusó de haber agredido en la forma que usted ya sabe, tratando de presentarme como un animal, a una persona hace 15 años. De un juicio decidido y zanjado hace 15 años. No está acreditado que haya agredido a la denunciante y eso es no tener participación", añadió.

En esa misma línea, Rincón enfatizó que "los tribunales no te sobreseen por nada".

Además, el legislador acusó que tras la denuncia existen razones políticas. "La verdad de las cosas se irá sabiendo con el tiempo, pero es evidente que hay una finalidad política. Cuando hay ciertas personas con autoridad gubernamental que empiezan a hacer posteos de fotos falsas, hay clara intencionalidad política", sentenció.

"Jamás he cometido, jamás he agredido a una mujer, a nadie", destacó.

Consultado por las declaraciones de Carolina Goic, quien señaló que lo habría expulsado de la colectividad, Rincón aseguró que "creo que se ha equivocado profundamente".

"Ella no quiere hablar conmigo, así que es imposible. Le he mandado mensajes para ponerme a disposición de ella y de su campaña y ella no los ha contestado", puntualizó.