Reestructuración de comando de Guillier genera impasse con Cariola por rol del PC

Sorpresa total causó en Karol Cariola su exclusión del comando de Alejandro Guiller para la segunda vuelta, sobre todo considerando que había tenido una gran participación durante la primera etapa de las elecciones presidenciales.

La diputada del PC, aseguró que nadie le había notificado nada y que sólo se había logrado enterar por la prensa. "Me doy por notificada por parte del coordinador a través de los medios de comunicación que he sido excluida del comando. Me acabo de enterar", lanzó.

Con esas palabras, la parlamentaria comentó su salida del comando del candidato presidencial de la Nueva Mayoría, en donde se desempeñaba en el cargo de jefa de comunicaciones.

Tras ello, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, nuevo jefe de campaña del periodista para segunda vuelta, sostuvo que la parlamentaria "había dejado de ser jefa de comunicaciones cuando asumió su candidatura" a la reelección.

A pesar de esto, Cariola no se mostró conforme con el anuncio y sostuvo que "creo que las cosas hay que hacerlas bien, respetar a las personas, decir las cosas cuando corresponden y donde corresponde. No corresponde que el coordinador notifique por la prensa a alguien que ha participado activamente del proceso de campaña de un candidato presidencial, creo que Alejandro Guillier va ser quien va a tener que dar las explicaciones en torno a eso".

Con el pasar de las horas fue la propia Cariola quien aseguró que ya había dejado zanjado el tema con Elizalde y que todo ya se encontraba aclarado, sosteniendo que seguirá trabajando para que Guillier salga electo presidente el próximo 17 de diciembre. "Se disculpó conmigo...el PC sigue en el comando, se están definiendo los roles...seguiré participando de alguna forma", indicó.

Pese a esta drástica decisión del comando de Guillier, el PC seguirá teniendo un rol importante de cara al balotaje, ya que el lugar de Cariola lo ocupará Camila Vallejo, quién será una de los personajes principales en la campaña del senador.