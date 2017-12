Quintana: Antes de consensos con Piñera, debemos ver cómo nos entendemos con el Frente Amplio

El senador Jaime Quintana (PPD) hizo un claro llamado al oficialismo, de cara al futuro gobierno del Presidente electo, señalando que "antes de consensos con (Sebastián) Piñera, lo primero es tener un entendimiento con el Frente Amplio".

"Lo primero es ver cómo nos vamos a entender con ese mundo progresista y después ver cómo ambos mundos, o ambas coaliciones, vamos a dialogar con el Ejecutivo", dijo.

En conversación con El Mercurio, Quintana sostuvo que "hay que hacerse una fuerte autocrítica, cada partido, porque no hay ninguno que pueda decir que está pasando por un momento favorable".

"Hace más de una década venimos, primero como Concertación y luego como Nueva Mayoría, evidenciando una profunda fatiga de material, una debilidad interna, una convivencia no muy bien llevada, y no nos hicimos cargo de esos problemas. Ya no se ve a (Michelle) Bachelet en el horizonte, tenemos que sí o sí hacernos esta autocrítica de en qué fallamos", aseguró el parlamentario.

A juicio de Quintana, "los temas de convivencia fueron permanentes, en distintas votaciones en el Parlamento no mostramos una cara unitaria. Hay muchas causas, pero la principal fue la falta de unidad, cohesión interna, el no haber ido con un solo candidato presidencial, una sola lista parlamentaria, el camino propio de algunos; todo eso nos pasó la cuenta. Más o menos, todos son responsables. En segundo lugar, la falta de un proyecto político convocante".

"Debemos entender que hicimos una mala lectura de la demanda de las clases medias y el mundo progresista, ese fue otro factor relevante de la derrota. Deberemos entender que esta es una sociedad progresista, que el Chile de hoy no es un Chile de derecha. Piñera gana en la segunda vuelta, con la holgura que obtiene, con las banderas de Bachelet, las banderas progresistas de no retroceder en derechos", cerró.