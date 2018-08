Proyecto de ley podría poner fin a las notas entre primero y cuarto básico

Kevin Felgueras, ADN

Fin a las notas de primero a cuarto año básico. Esa es la idea de un proyecto de ley que presentará esta semana en el Congreso Nacional el senador Jaime Quintana, integrante de la comisión de Educación de la Cámara Alta.

Y es que, a gusto del parlamentario y según varios estudios internacionales, el fomentar la competencia a través de las calificaciones numéricas implica coartar las capacidades que se desarrollan tempranamente.

Según el legislador "toda la evidencia apunta a que las notas ya no están respondiendo al tipo de evaluación que requieren los estudiantes. Esto conlleva tempranamente la estigmatización", aseguró.



"El asumir que un estudiante no es bueno para las matemáticas o porque no tuvo una buena nota queda casi predeterminado que no tendrá éxito en un ramo en el futuro", afirmó el parlamentario quien pidió al Gobierno colocar este tipo de solicitudes, como también el fin de las tareas escolares, en el centro de las modificaciones en materia educacional que se realicen en esta administración.