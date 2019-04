Proyecto de ley impide acceso a menores de edad a pasillos de venta de alcohol en supermercados

La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, presentó un proyecto de ley que obliga a los supermercados a tener un lugar especial para la venta de alcohol.



El objetivo de lo anterior es evitar que los menores de edad normalicen el consumo de alcohol, por lo que se pretende que dichos centros comerciales cuenten con un espacio apartado del resto del lugar.



"Lo que buscamos con este proyecto es terminar con la naturalización que hoy existe del consumo de alcohol: los supermercados son lugares de mucho tránsito de niños y por lo tanto mientras los padres compran verduras, frutas y hasta golosinas, tienen encima ofertas de cerveza y vinos como si nada. El consumo de alcohol no es normal y es urgente que los supermercados tengan conciencia de esta realidad", dijo la parlamentaria.



Ossandón además recordó que "la gente debe tener conciencia que el consumo de cualquier bebida alcohólica en menores de edad, incluso en menores de 21, produce consecuencias nefastas para el cerebro, irreversibles con el tiempo. Muchos dicen que el gran perjudicado por consumo de licor es el hígado, lo que en parte es cierto, pero yo siempre digo que por último el hígado es trasplantable, pero el cerebro no".



La legisladora también cuestionó que la venta en supermercados lo que ha hecho es alterar en gran medida la norma país, que apunta a que cada municipio debe otorgar una patente de alcohol por cada 600 personas.



"Eso en la práctica ya no se cumple y para colmo el supermercado es equivalente a 30, 40 o 50 botillerías y estos no están contemplados dentro de esa norma, por lo que es imperativo incluir a estas tiendas en el conteo que realizan los municipios e intendencias. La ley de alcoholes se quedó obsoleta", argumentó.