Proponen establecer diferenciación de remuneraciones según la formación académica de parlamentarios

El primer Vicepresidente de la Cámara de diputados, Jaime Mulet, manifestó su preocupación por los contenidos publicados por la Biblioteca del Congreso, a propósito de la formación profesional que aseguran tener los miembros de la Corporación.

Al respecto, el parlamentario explica que "el hecho de que se tengan o no estudios universitarios o técnicos, no debiera ser un obstáculo para ser parlamentario. El ideal es que el parlamento represente fielmente a la sociedad, en este caso a todos los chilenos y chilenas con los requisitos mínimos establecidos en la constitución".

En esa línea, Mulet agregó que "lo que publique un parlamentario o un candidato, es de responsabilidad de cada uno y será cada individuo el que deberá responder si la información es o no verdadera. Por otro lado, lo que publique la Biblioteca del Congreso Nacional deben ser datos verificados. Ellos no se puede equivocar y al momento de publicar una reseña de un diputado o senador, se debe estar ciento por ciento seguro de que esa información es fidedigna".

El representante de Atacama anunció que "me voy a reunir con el Director de la Biblioteca del Congreso para saber cómo se está levantando la información de los distintos miembros del Parlamento. En pro de la probidad y la transparencia debemos corregir con celeridad situación para asegurarnos que lo que se publique desde este organismo sea información completamente veraz que nadie pueda cuestionar".

Dietas diferenciadas

Para el diputado regionalista, esta situación abre la posibilidad de discutir desde otra perspectiva las posibles modificaciones a la dieta parlamentaria. "Hoy existe una voluntad mayoritaria al menos en la Cámara de diputados, de revisar las remuneraciones de los parlamentarios que muchos consideran excesivas".

"Un elemento que podemos incorporar en esta línea, es el hecho de, si por ejemplo los Congresistas cuentan con formación técnica o superior o cuentan o no con grados académicos, puedan tener una asignación profesional, tal como ocurre en la administración pública del Estado. El que no tiene profesión no se le paga una asignación profesional. Esa discusión también se endilga con el tema de las remuneraciones de los parlamentarios".