Prohíben ingreso de Jaime Bellolio a Cuba

El diputado Jaime Bellolio denunció que su ingreso a Cuba fue prohibido por autoridades migratorias de la isla.

El legislador UDI fue invitado por Rosa María Payá a un homenaje de su padre, el disidente Oswaldo Payá fallecido en 2012, organizado por al Red de Jóvenes Latinoamericanos por la Democracia.

Bellolio se encontraba en Miami esperando su vuelo a La Habana, cuando recibió la notificación de que no podría ingresar a la isla.

Dictadura Cubana no me permite el ingreso al país. Dieron orden de no embarcarme desde Miami. Esto, en razón de mi participación en entrega de premio Oswaldo Payá, invitado por @RosaMariaPaya en defensa de los ddhh que son sistemáticamente violados en la isla pic.twitter.com/jv0zMRVwlK — Jaime Bellolio (@jbellolio) March 8, 2018

En conversación con CNN Chile, Bellolio criticó que "No está bien que no te permitan entrar. Queda en evidencia que aquí hay una dictadura, está claro que aquí no se respetan los derechos humanos más básicos y mínimos".

Pese a los antecedentes que vivieron otras autoridades chilenas vinculadas a la derecha chilena, el diputado subrayó que "tomé la decisión de viajar porque creo que es una señal que hay que tomar conciencia de lo que está pasando en Latinoamérica".

Bellolio espera una reacción de la Cancillería chilena, para que pueda expresar la molestia de que "una autoridad del país no pueda ingresar al país por razones políticas".