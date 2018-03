Polémica por ausencia de bancadas del PC y Frente Amplio a cita en La Moneda por La Haya

Polémica causó este lunes la ausencia del Frente Amplio y el Partido Comunista (PC) a la reunión en La Moneda en la que todos los partidos del oficialismo y oposición fueron citados para seguir la primera jornada de alegatos, inaugurada por Bolivia, en el marco de su demanda marítima contra Chile ante La Haya.

"Nosotros invitamos a todos los jefes de bancada con representación parlamentaria (…) es una señal de unidad en algo tan importante como es hoy la defensa de la soberanía de nuestro país que se está discutiendo en la Corte Internacional. Y donde siempre en el pasado y en el presente nuestro país ha tenido la fortaleza de que las relaciones internacionales sean siempre abordadas como políticas de Estado, donde todos nos unimos tras el liderazgo del Presidente", señaló la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.

Según la portavoz de La Moneda, "el día sábado desde Presidencia se contactaron con el jefe de bancada del Frente Amplio, el diputado Miguel Crispi. Él agradeció la invitación y se excusó".

"De la misma forma se trataron de contactar vía WhatsApp con la diputada del PC Camila Vallejo y lo mismo con el diputado (Daniel) Núñez y no recibimos hasta ahora la confirmación para ver juntos los alegatos de la Corte Internacional de La Haya", agregó.





La inasistencia de ambos conglomerados llevó al senador Guido Girardi (PPD) a manifestar que "en estos temas todos tenemos que estar detrás, en su momento de la Presidenta (Michelle) Bachelet y ahora con el Presidente (Sebastián) Piñera. Estos temas unen a Chile y no tengo ninguna duda que la mayoría del Partido Comunista y del Frente Amplio va a respaldar el accionar".

"Es una mala señal que no hayan acogido como lo hizo el resto de los sectores políticos. Estas son causas que nos debieran unificar y se presta ciertamente para especulaciones y para -de alguna manera- no presentar el frente unido que tenemos que presentar", criticó el senador Andrés Allamand.

La diputada de Poder Claudia Mix sostuvo que en el caso de su colectividad -integrante del Frente Amplio- "estamos por una postura de conversación, colaboración e integración entre los pueblos que no tiene que ver con la postura del Gobierno. Nosotros no vamos a ir a pelear con los hermanos bolivianos, no nos interesa".

"Independientemente de la postura que cada uno pueda tener, nosotros estamos con esta política de Estado. Si no me han invitado, no tengo que ser yo el que debe dar estas explicaciones, puede ser discriminatorio, pero prefiero aclararlo primero con el Gobierno porque, a veces, se producen estas circunstacias por equívoco y uno quisiera que fuera eso", expresó el diputado Guillermo Teillier.