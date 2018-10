Polémica en la Cámara Baja: Pedro Velásquez trató a la diputada Pérez de "mijita"

Polémica generó el trato del diputado independiente, Pedro Velásquez, a su par de Revolución Democrática, Catalina Pérez, en medio de la discusión de la Ley de Migraciones en la comisión de gobierno de la Cámara Baja.

En la ocasión, el legislador la trató de "mijita" fuera de micrófono, de manera peyorativa y para minimizar sus conocimientos, mientras ella argumentaba.

Tras el hecho, la bancada de Revolución Democrática presentó una carta ante la mesa de la Cámara Baja criticando el hecho e instando a la testera liderada por Maya Fernández para tomar medidas al respecto, como pasarlo a comisión de ética.





Además, la diputada Pérez se quejó en redes sociales y criticó que "cuando se pierde el debate se busca deslegitimar al interlocutor".

"Entiendo que no estén de acuerdo conmigo, pero no voy a aceptar que me traten de 'mijita' en medio de la discusión de un proyecto de ley durante una comisión, en público o privado. El respeto no cuesta TANTO", disparó.

Tras el hecho, Velásquez sostuvo una conversación con Pérez donde se habría excusado. Sin embargo, subrayó que "una mujer inteligente debe ser capaz de parar a una persona que la ofende, en ese ámbito no tuvo la inteligencia de decirme las cosas de frente".