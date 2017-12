Piñera y un eventual nuevo mandato: "No vamos a ser un gobierno sectario"

El candidato Sebastián Piñera aseguró que va "a gobernar con y para todos los chilenos" en #SiYoFueraPresidente.

Según el aspirante a La Moneda, indicó que en su mandato va "a buscar acuerdos amplios y sólidos", y que "buscar la unidad entre los chilenos va a ser una tarea fundamental".

También afirmó que "yo no creo que el gobierno sea un botín de guerra" y que no va a tener un "gobierno sectario", argumentando que no permitirá lo que, afirmó, sucedió con la ministra Ximena Rincón, quien sacó a todos los integrantes de Chile Vamos de su repartición.