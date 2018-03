Piñera y renuncia de Toso: "Él prefirió dar un paso al costado y se lo agradezco"

Si bien aún no asume como Presidente, Sebastián Piñera ya tuvo el primer caído en su nuevo mandato: Juan Manuel Toso.

Pese a ser nombrado como subsecretario de Redes Asistenciales, el doctor renunció y el Mandatario electo explicó por qué: "Toso fue propuesto por el ministro Santelices, investigamos sus antecedentes y el sumario de la Contraloría se cerró sin ningún cargo. Había un fallo ético del Colegio Médico, él no era el director directo del Hospital El Pino, donde ocurrió lo de la beca. Él prefirió dar un paso al costado y se lo agradezco", dijo en el programa "Las caras de La Moneda" con Mario Kreutzberger.

Otro tema controversial tiene relación con la Ley de Identidad de Género, la que fue muy comentada por el triunfo de "Una Mujer Fantástica" con Daniela Vega como protagonista.

Al respecto, el próximo Jefe de Estado sentenció que "somos partidarios de avanzar en una Ley de Identidad de Género. Lo natural es que ellos puedan cambiar, no solo en forma registral, también que puedan ser aceptados por la sociedad. La discusión no está en la ley, creemos que no hay que precipitarse en la materia".

Consultado por cómo combatirá la delincuencia, Piñera expresó que "en ninguna parte se ha podido derrotar la delincuencia, lo que sí podemos hacer es retrocederla. El compromiso es que vamos a tomar medidas drásticas y de fondo para que la paz ciudadana avance".

Los problemas con los inmigrantes también fueron analizados por el ganador de las elecciones presidenciales, quien tuvo una categórica opinión sobre lo que hará: "Chile siempre ha sido acogedor con los inmigrantes, y creo que tiene que seguir siéndolo, sobre todo con aquellos inmigrantes que le hacen bien al país. Le vamos a cerrar las puertas a todo lo que haga mal. Cerraremos nuestras fronteras a los narcotraficantes, contrabandistas y delincuentes. La Ley de Inmigración está obsoleta".

Finalmente, Piñera mandó un claro mensaje al ser preguntado por su relación con sus opositores: "La oposición también quiere un país más seguro y que se preocupe de nuestros niños. Todos tenemos que aportar para llegar a un gran acuerdo en la seguridad nacional, cuidar a nuestros niños y mejorar las pensiones".