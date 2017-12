Piñera y propuesta de gratuidad: "Todo el mundo cambia su postura, sino seguiríamos en las cavernas"

Sebastián Piñera profundizó en sus planteamientos en educación superior y particularmente en dos de los temas que están en el debate público: El Crédito con Aval del Estado (CAE) y la gratuidad.

Respecto al primero, el candidato presidencial argumentó que durante su anterior administración redujo la tasa de interés de un 7 al 2 por ciento.





Sin embargo, en ese proyecto de ley, también se establecía que "nadie iba a pagar más del 10 por ciento de sus ingresos".

"Por lo tanto, una vez que el estudiante egresaba, si le iba bien en la vida pagaba, si le iba mal no pagaba nada, y si le iba más o menos, pagaba menos", especificó.

Piñera acusó que "ese proyecto, que es muy parecido a lo que acaba de plantear Guillier, fue rechazado por la Nueva Mayoría".





El abanderado presidencial de Chile Vamos también respondió a la acusación de "voltereta" que hizo el Gobierno y Alejandro Guillier, luego de que propusiera un 90 por ciento de gratuidad para la educación técnico-profesional.

"Todo el mundo cambia un poco su postura, de lo contrario, seguiríamos en las cavernas", expresó.

Piñera afirmó que "siempre dijimos que ningún joven con mérito iba a quedarse fuera de la educación superior por falta de recursos".





"Vamos a avanzar en gratuidad especialmente en la educación técnico-profesional, por dos razones, porque Chile necesita buenos técnicos y porque allí estudian los alumnos más vulnerables y de clase media", argumentó.

Para el candidato, "no basta con garantizar el acceso a la educación superior" y subrayó que "no podemos crear una fábrica de cesantes ilustrados. Si sacamos mucha gente de la universidad con título de educación superior y no encuentran pega, no estamos cumpliendo con nuestra misión".