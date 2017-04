Piñera y posible respaldo de militantes la DC: "Todos los apoyos de buena voluntad son bienvenidos"

"Todos los apoyos de buena voluntad son siempre bienvenidos y van a ser siempre muy bien acogidas". Así reaccionó el expresidente Sebastián Piñera a las palabras de Mariana Aylwin, quien aseguró que muchos demócratas cristianos votarán por él.

En conversación con Radio Duna, la exministra indicó que "a mí me costaría mucho votar por la derecha, probablemente votaría en blanco o anularía mi voto, pero conozco muchas personas que son demócratas cristianos que dicen que en ese escenario votarán por Piñera".

Al respecto, el exmandatario indicó que "por supuesto que yo aspiro a representar a una gran coalición de centro y de centro derecha en nuestro país".

"Pero una coalición que una a los chilenos y no que los siga dividiendo, una coalición que implante la cultura del diálogo y no la cultura de la retroexcavadora, una coalición que logre que Chile avance y no que siga retrocediendo", recalcó.

"En síntesis, una coalición que busca interpretar a todos los chilenos", puntualizó.