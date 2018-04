Piñera: "Tenemos que ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad"

Sebastián Piñera ya se encuentra en Lima para participar de la Cumbre de las Américas, que se desarrollará entre viernes y sábado.

En su llegada a la capital de Perú, el Presidente de Chile habló sobre la compleja situación en Venezuela: "Es indudable que no hay democracia ni estado de derecho. No hay elecciones limpias ni transparentes, no se puede reconocer una elección que no cuenta con las reglas básicas".

Profundizando en sus dichos, el Jefe de Estado apuntó que "le quitaron los poderes a la Asamblea Nacional, eso es un reflejo de la falta de voluntad democrática del Presidente Maduro. Tenemos que ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad".

Junto con Donald Trump, el Mandatario del país caribeño es el principal ausente de la cita en suelo peruano.