Piñera sólo quiere tener debates con Guillier y Sánchez

A sólo días de que comience el periodo de propaganda electoral para la campaña presidencial, desde el comando de Sebastián Piñera solicitaron que los debates sean sólo con Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez.

El anunció lo habría realizado el director de Comunicaciones de Piñera, Gonzalo Cordero, quien planteó las condiciones del abanderado de Chile Vamos en la reunión con Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), consigna La Tercera.

De esta manera, la oposición proponen realizaron dos foros. Uno entre el propio Piñera, Alejandro Guillier (PS-PPD-PR-PC-IC-MAS) y Beatriz Sánchez (Frente Amplio), y otro con Carolina Goic, Marco Enríquez-Ominami (PRO), José Antonio Kast, Alejandro Navarro y Eduardo Artés.

La propuesta fue cuestionada por Beatriz Sánchez, quien acusó que la actitud del exmandatario es "antidemocrática".

"El candidato Sebastián Piñera lo ha dicho públicamente, que no quiere debatir con los ocho (candidatos), y quiere debatir solamente con Alejandro Guillier y conmigo, que somos los que estamos más adelantados en las encuestas. Eso, evidentemente, me conviene, pero me parece antidemocrático", dijo la abanderada del Frente Amplio.