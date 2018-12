Piñera sobre autonomía del pueblo mapuche: 'No creo que Chile deba dividirse en dos'

El Presidente Sebastián Piñera profundizó en sus ideas sobre el conflicto en La Araucanía, marcado en las últimas semanas por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos de Carabineros, y reiteró su respaldo a la institución.

En el programa Llegó tu Hora de TVN, el mandatario se refirió al caso y relató que "me reuní con el general Hermes Soto y con los generales inspectores. Les pedí que entregaran toda la información que tenían a la fiscalía, porque ese es su deber".

"Le pedimos la renuncia no solamente a los cuatro carabineros involucrados, también al coronel a cargo de la unidad y al general que estaba a cargo de la zona", remarcó.





Sobre la institución, el Presidente explicó que "Carabineros tiene muchas cualidades, pero también muchas falencias. Entre las principales está la falta de inteligencia que permita prevenir llegar antes que las bombas exploten".

En esa misma línea, aseguró que el general Hermes Soto "está haciendo y entregando lo mejor de sí mismo en un mundo difícil. Por esa razón, él y todos los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, cuentan con mi confianza".

Sin embargo, puntualizó que "no me gusta andar pidiendo renuncias públicamente en los programas, pero cuando hay que pedirlas yo he demostrado que sé cómo hacerlo".





Sobre el conflicto en La Araucanía, el mandatario anunció que "vamos a impulsar una reforma institucional que le da un reconocimiento a nuestros pueblos originarios, entre los cuales el más numeroso es sin duda el pueblo mapuche".

Sin embargo, hizo especial hincapié en descartar las demandas de autonomía del pueblo mapuche y subrayó que "Chile es un país (...) no creo en que Chile deba dividirse en dos, ni que deban haber dos soberanías, dos gobiernos, dos formas de enfrentar el mundo. Todos somos chilenos".

