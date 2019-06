Piñera por viaje con sus hijos a China: Si pudiera volver el tiempo atrás, no estarían en la reunión

Durante una conversación con 24 Horas, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió a la polémica presencia de Cristóbal y Sebastián Piñera Morel, sus hijos, durante la gira del mandatario a Asia, en donde estuvieron en reuniones con el gobierno de China.



El mandatario reconoció que fue un error lo ocurrido, aunque recordó la resolución por parte de Contraloría.



"Si yo pudiera volver el tiempo atrás por supuesto que haría las cosas distintas, pero me quedo con el fallo de la Contraloría, que después de una profunda investigación determinó dos cosas: que se cumplieron todas las normas de probidad y que no le costó un peso al Estado", expresó.



Recordemos, eso sí, que el órgano rector si bien descartó irregularidades, resolvió que dicha práctica no tenía regulación específica "que permitiera contrastarla con la situación fáctica en análisis".



De todas formas, Piñera recalcó que "si pudiera volver atrás haría las cosas distintas. No estarían mis hijos en esa reunión".