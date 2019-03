Piñera por término de Unasur: Fracasó por exceso de ideologismo y burocracia

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió a lo ocurrido con el bloque regional Unasur y justificó el surgimiento de Prosur.



A través de Twitter, el mandatario recalcó que desde hace cinco años que los timoneles de los países sudamericanos no se reunían, y que el conglomerado fracasó "por exceso de ideologismo y burocracia".



En cuanto a Prosur, sostuvo que es "un foro, sin ideología ni burocracia", para que "todos los países democráticos de América del Sur, podamos dialogar, coordinarnos, colaborar y hacer escuchar nuestra voz".



Cabe decir que varias voces, entre las que se cuenta a Isabel Allende, Mariano Fernández, Francisco Huenchumilla, entre otros, emitieron una declaración en la que criticaron la cumbre que se efectuará el próximo 22 de marzo.



Hace + de 5 años q los Pdtes de Am del Sur no nos reunimos.Unasur fracasó por exceso de ideologismo y burocracia. Prosur es un Foro,sin ideología ni burocracia, para q todos los Paises Democráticos de Am del Sur podamos dialogar, coordinarnos,colaborar y hacer escuchar ntra voz