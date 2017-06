Piñera por broma machista: Lamento mucho que la Presidenta comentara este hecho

Durante la presentación de su plan para modernizar las policías, Sebastián Piñera rechazó los cuestionamientos de la Presidenta Michelle Bachelet a su chiste machista y comparó el episodio con el de la muñeca inflable.

"Lamento mucho que habiendo tantas otras tareas y temas, la Presidenta se haya dedicado ya en dos oportunidades a comentar este hecho", dijo.

En esa misma línea, el precandidato presidencial de Chile Vamos enfatizó que "no recuerdo comentarios equivalentes cuando han habido otros casos mucho más graves como por ejemplo cuando se expuso en forma muy humillante la figura de una mujer a través de una muñeca inflable".

Las palabras del empresario llegan luego de que en una entrevista con Tele13 Radio, la Mandataria asegurara que su opinión sobre el hecho "no es aprovechamiento político para nada".

Al respecto, Piñera acotó que "lamento profundamente que algunos estén haciendo una utilización política de algo que no pasó de ser una mala broma (…) Me disculpé, fue en un contexto muy especial, una broma que no debí haber hecho".

"Nuestro Gobierno fue el que más avanzó en igualar los derechos entre hombres y mujeres", puntualizó.