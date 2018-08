Piñera oficializó llegada de Valdés Chadwick a Cultura: "Queremos un desarrollo integral"

El Presidente Sebastián Piñera habló acerca del nombramiento de Consuelo Valdés Chadwick como nueva ministra de Cultura, dando a entender que se eligió a una persona capaz en la materia y que permitirá lograr el objetivo de promover las artes y otras disciplinas en el país.



Aprovechando la instancia, el mandatario volvió a agradecer a Mauricio Rojas "por muchas cosas: Por su compromiso, lealtad, vocación de servicio público y su paciencia colaborando".



Piñera dijo que con el arribo de Valdés Chadwick pretende "ratificar, una vez más, que no solo de pan vive el hombre. Nosotros no queremos un desarrollo que nos llene el bolsillo, pero nos vacíe el alma. Queremos un desarrollo integral, que llegue a todos los ámbitos del quehacer y de la identidad de los seres humanos".



"En ese sentido, la cultura es el alimento del alma. Es el reflejo de nuestra historia, identidad y queremos que llegue a todos los chilenos y es una tarea desafiante, exigente, pero muy hermosa", complementó el Presidente.



Piñera cerró señalando que en sus labores, Valdés Chadwick deberá "hacer que la cultura llegue a todos los hogares, promover el arte y cultura, especialmente con los talentos jóvenes y difundir nuestra cultura en el mundo entero".



"Un cambio de ministro tiene de pena y alegría, y esta vez no ha sido la excepción", concluyó el mandatario.