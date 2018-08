Piñera: Nube tóxica en Quintero es probable que sea óxido azufre particulado

Una nueva emergencia ambiental se produjo en las comunas de Quintero y Puchuncaví (Región de Valparaíso), cuando una nube tóxica cubrió el aire de la zona y varias personas -entre los que había menores de edad- fueran derivadas a recintos médicos y se suspendieran las clases en establecimientos municipales y subvencionados.

Sobre el tema se pronunció el Presidente Sebastián Piñera, quien aseveró que "Quintero amaneció curiosamente bajo una nube amarilla. No sabemos todavía lo que es, probablemente sea óxido de azufre particulado, por esa razón le he pedido al intendente que parta a Puchuncaví a informarse en terreno".

El gobernante precisó que "no sabemos exactamente lo que pasó, pero vamos a investigar absolutamente y no solamente para sancionar a los que no han cumplido con las normas vigentes, sino que también para mejorar nuestras normas".