Piñera: Los chilenos estarán en una encrucijada en segunda vuelta

El vencedor de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Sebastián Piñera, conversó con ADN, indicando que ahora los chilenos están en una "encrucijada", de cara al balotaje.



"Podrán optar por dos caminos. El primero es seguir por el equivocado, que ha estancado a Chile y que no es capaz de generar empleo, de mejorar salarios y ni siquiera de combatir con eficacia la delincuencia ni el narcotráfico. El otro es volver a crecer con fuerza, mejorar los salarios y pensiones, y devolver a las familias chilenas su derecho de vivir en paz. De eso se tratan los tiempos mejores", sostuvo.



Piñera aprovechó de comentar el buen resultado que obtuvo Beatriz Sánchez, además de consignar lo ocurrido con la Democracia Cristiana.



"No es algo que me alegre, porque la DC tiene un rol que jugar, por su historia, tradición y esperemos que se recupere de este traspié", dijo.