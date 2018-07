Piñera comparó al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo con un perro

Una desafortunada frase protagonizó el Presidente Sebastián Piñera en el marco de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, México, donde comparó al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, con un perro.

En su alocución, el mandatario señaló que "dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y yo digo que Luis Alberto ha sido uno de los mejores amigos que ha tenido la Alianza del Pacífico en estos siete años de vida y se lo agradecemos muy sinceramente".

En ese momento, Piñera fue interrumpido por el propio Moreno, quien lo interpeló: "No me resisto a hacer este chiste. No sé si en Chile tienen la misma expresión, pero el mejor amigo de la Alianza... ¿por perro?".





Ante esto, el Presidente le dijo en tono de broma: "Oiga, yo le recuerdo otro dicho: 'Mientras más conozco al hombre, más quiero a mi perro'", lo que generó un murmullo generalizado e incómodo en la instancia.

Piñera insistió en su comparación y explicó: "Es por ser un amigo leal, permanente, disponible, inteligente y bien intencionado", lo queprovocó algunos aplausos pese al impasse.

Posteriormente siguió con su discurso y en un tono distendido, les advirtió a los salientes mandatarios de México y Colombia, Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos, que "hay vida después de la presidencia".



Martín Vizcarra (Perú), Sebastián Piñera (Chile), Luis Alberto Moreno (BID), Enrique Peña Nieto (México) y Juan Manuel Santos (Colombia).