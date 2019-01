Piñera calificó de 'crueldad' las palabras de Marisela Santibáñez sobre Jaime Guzmán

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, salió al paso de las palabras de Marisela Santibáñez sobre el crimen al senador gremialista, Jaime Guzmán.

En el marco de la Fiesta de los Abrazos, la diputada progresista salió en defensa de Gabriel Boric, criticado por mostrarse feliz de recibir de regalo una polera del fundador de la UDI baleado.

"No me interesa que en las noticias se esté debatiendo por su polera con la cara de Jaime Guzmán, porque si yo fuera tan radical como soy, yo digo 'bien muerto el perro', y perdónenme los que crean que no es así. ¡Bien muerto el perro!", exclamó.

En conversación con Mega, Piñera expresó que "voy a contener mis palabras. Me parece que es de una falta de humanidad, de una crueldad, de una falta de respeto por otro ser humano".

"Cuando una persona ha sido asesinada en democracia, que lo traten de perro y bien muerto, habla tan mal de la diputada, que me bajó la indignación por lo que dijo y pena por lo que es", manifestó.

Te puede interesar: Marisela Santibáñez defendió a Boric por polera de Guzmán baleado: "Bien muerto el perro"