Piñera anunció Sistema Único de Créditos en reemplazo del CAE, administrado por el Estado

Junto con avanzar en "la actual gratuidad en la educación", el Presidente Sebastián Piñera anunció el envío al Congreso de un proyecto que crea un nuevo Sistema Único de Créditos (SUC), que sustituirá al actual Crédito con Aval del Estado (CAE) y al Fondo Solidario de Crédito Universitario.

"Este será un sistema administrado por el Estado, sin intervención de la banca privada, con una tasa de interés del 2% anual. Los estudiantes no pagarán mientras estudian y la cuota a pagar en ningún caso excederá el 10% de sus ingresos. De esta forma, si la persona no tiene ingresos simplemente no paga. La deuda comenzará a pagarse sólo cuando el alumno haya egresado y tenga ingresos, y cualquier remanente se condonará después de 15 años de pago", explicó.

Esta inciiativa, aseguró, "también beneficiará a los actuales deudores morosos, cuya deuda impaga se agregará al final de las últimas cuotas del nuevo sistema".

Piñera también dijo que pondrán el foco en "mejorar la educación técnico-profesional, a nivel escolar, creando liceos de excelencia técnico-profesionales, y a nivel superior, potenciando los centros de formación técnica e institutos profesionales, transformándolos en instituciones de calidad y articulados con el mundo productivo".

A ello se suma, sostuvo, "modernizar nuestro sistema de capacitación, a fin de entregar a nuestros trabajadores los instrumentos y herramientas necesarias para enfrentar la revolución tecnológica y ser ciudadanos en la sociedad moderna del conocimiento y la información".

"Esto a través de un proceso de formación continua, que certifique las competencias en un marco de calificaciones, que permita una ruta ascendente de educación, productividad, condiciones de trabajo y salarios. Además, incluiremos en este desafío a los trabajadores de las Pymes, y a los micro y pequeños empresarios y emprendedores", concluyó.