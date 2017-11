Piñera al Gobierno: "No estamos preocupados de responderle a una ministra"

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, salió a contestar las críticas a su ciclo en el gobierno que hizo la ministra vocera Paula Narváez, quien aseguró que "o va a ser recordado por un gran aporte a Chile".

El postulante a La Moneda aseguró que "nosotros no estamos preocupados de responderle a una ministra u otro (...) a los chilenos no nos gustan los abusados y sobretodo no nos gustan los gobiernos que abusan utilizando los recursos".

Respecto a los dichos de la secretaria de Estado a La Tercera, Piñera manifestó que "los chilenos son muy inteligentes y se dan cuenta inmediatamente cuando un gobierno está haciendo uso y abuso de sus ministros, de sus subsecretarios, de sus instituciones y de los recursos públicos para favorecer a un candidato".