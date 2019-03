Pérez por protocolo de vestimenta: 'Acá no es la alfombra roja de un Festival en particular'

La denuncia que realizó la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, con respecto a la vestimenta que deben usar las mujeres en el almuerzo en honor a Jair Bolsonaro, tuvo su respuesta por parte de la ministra Cecilia Perez.



La ministra Secretaria General de Gobierno manifestó que la recomendación de ir con vestido corto responde a un protocolo, elaborado desde hace años, por Cancillería.



"Nosotros estamos preocupados de los temas importantes de los chilenos y, entre otros temas por cierto, de fortalecer la agenda de la mujer cuando a través de Cancillería, en un protocolo de muchos años, incluido de gobiernos de izquierda, cuando se habla de vestido formal o corto claramente se está hablando que no es de gala", afirmó.



Pérez profundizó en su juicio y cuestionó la actitud que mostró la parlamentaria, con respecto a la recomendación.



"Acá no es la alfombra roja de un festival en particular y por lo tanto, que la diputada Orsini no extreme las cosas", cerró.