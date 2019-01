Pérez por dibujo compartido por Muñoz: No me gusta cuando se busca denigrar a alguien

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, criticó al excanciller Heraldo Muñoz, a raíz de la imagen caricaturesca que compartió en donde se mofaba de ella.



El dibujo, que corresponde a una obra de Govar, fue difundido en redes sociales durante el fin de semana, generando varias repercusiones.



Al respecto, la titular de la Secretaría General aseveró que "ese no es el camino al que nos convoca el Presidente Sebastián Piñera. No nos gustan las caricaturas, las malas caricaturas, la burla, no me gusta cuando se busca denigrar a nadie, y por lo tanto el llamado es a respetarnos entre todos".

La portavoz había anticipado durante su manifestación que "hay liderazgos democráticos que preferimos el diálogo, que preferimos el debate de las ideas, francamente dando la cara al país. Otros seguramente por ambiciones electorales renunciando al diálogo y prefieren las caricaturas".



Vale recordar que no solo Pérez cuestionó la acción de Muñoz, ya que también otras figuras vinculadas al oficialismo mostraron sus reparos por la actitud del otrora canciller.