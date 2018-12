Pérez por Catrillanca: 'Cometimos un error porque le creímos a un grupo de Carabineros mentirosos'

La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, estuvo presente en el Ciudadano ADN, en donde abordó varios temas con respecto a la actualidad del país, como por ejemplo los aprendizajes tras el crimen de Camilo Catrillanca y la aparición de figuras relacionadas a Augusto Pinochet.



Sobre lo primero, la vocera aseveró que "cometí y cometimos un error porque le creímos a un grupo de Carabineros mentirosos, que no es la mayoría y por eso no hay que estigmatizar. Carabineros es una institución querida y valorada (…). Fue un grupo, no solo en este caso, que hicieron un montaje, fraudaron al fisco, le mintieron al Gobierno, a la Justicia, a Chile, obstruyeron a la justicia y nuestro error fue haberles creído".



Con respecto a la lección, Pérez comentó que "la lección, sobre todo pidiendo las disculpas y estableciendo las condolencias que nada van a hacer por reparar el daño a la familia de Camilo Catrillanca, con las cartas correspondientes privadas que entregó el propio Presidente al padre de Catrillanca, como su abuelo…ahora públicamente nosotros somos más cautelosos".



"No me gusta desconfiar, creo que mata el alma, pero en este tipo de cosas uno debe mantener un tipo de distancia y tener más antecedentes", advirtió.



Cecilia Pérez dio su parecer con respecto al Golpe de Estado, expresando que "siento que lo que ha sucedido, Chile ya hizo un juicio y cada uno lo tiene y la centroderecha lo tiene (…). Fue un contexto distinto donde se abogaba porque la vía de la violencia era legítima, pero ninguna luz valida un régimen dictatorial o violación a los DD.HH. Hay otros que abrazan Chile Vamos que se quedan con las luces del gobierno militar (SIC) y condena la violación de los DD.HH. y yo creo que son indivisibles, pero respeto la opinión del otro".



La ministra recalcó que bajo ese mismo tema y considerando que el ahora es una oportunidad para construir un mejor futuro tomando como antecedente la historia, que "yo no soy pinochetista. Hablo de Dictadura y nada justifica la violación a los DD.HH.".