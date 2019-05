Pérez: Cristóbal Piñera ofreció disculpas, lo que no han hecho familiares de gobiernos anteriores

La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, salió al paso con respecto a la polémica por el viaje de Cristóbal Piñera Morel durante la gira del Presidente en China y Corea del Sur, luego de que la FACh informara que el traslado no fue facturado.



Según la vocera, la entidad "no hizo ningún desmentido a las declaraciones de Cristóbal Piñera", y que el miembro del clan Piñera Morel no mintió.



"Lo que dijo fue cierto. No incurrió en ningún gasto adicional al Estado porque él pagó sus propias cuentas, las que se podían pagar y así se entendía. No hagamos juego de máscaras, hablemos con la verdad", enfatizó.



Pérez recordó que "dirigentes de izquierda salieron a criticarlo" a Cristóbal Piñera, siendo (a su juicio) que "ellos mismos viajaron en el avión presidencial en gobiernos anteriores y le aseguro que no págaron. No hagamos juegos de máscaras".



Por último, la vocera sostuvo que Piñera Morel "dijo la verdad, pidió disculpas, lo que no ha hecho nadie de los familiares de los gobiernos anteriores".