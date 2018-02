Parlamentarios solicitan a Cancillería no invitar a Nicolás Maduro al cambio de mando

Un grupo de parlamentarios de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras del Congreso solicitaron a Cancillería no invitar a Nicolás Maduro al cambio de mando.

A través de El Mercurio, tanto el diputado Jorge Tarud (PPD) como el senador Francisco Chahuán (RN) se refirieron al caso y se comunicaron directamente con la cartera de RR.EE. para evitar el arribo del gobernante venezolano.





El primero escribió en su cuenta de Twitter que "invitar al líder de una dictadura al cambio de mando es ensuciarlo".

"Espero una coordinación entre la Cancillería y el encargado de protocolo del presidente electo, para dar una señal de aislar a una dictadura", añadió.

Por otro lado, Chahuán adelantó que planteará lo mismo al encargado de la cartera entrante, Roberto Ampuero.





Para el senador, "Maduro vulnera flagrantemente los derechos humanos y quebranta la cláusula democrática de la OEA. Espero que no se le invite, y si no, él sabe que el clima que enfrentará no es propicio para su visita".

La iniciativa fue respaldada por el presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), los senadores Rabindranath Quinteros (PS) y Juan Antonio Coloma (UDI), y los diputados Issa Kort (UDI) y Jorge Sabag (DC).

Sin embargo, desde la Cancillería aseguraron que las invitaciones ya fueron despachadas por protocolo y subrayaron que todos los gobernantes de América con los que existen relaciones diplomáticas son bienvenidos.