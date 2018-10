Parlamentarias presentan proyecto que penaliza difusión de imágenes íntimas sin consentimiento

Las parlamentarias Maite Orsini (RD) y Maya Fernández (PS) presentaron un proyecto de ley, que busca criminalizar la difusión no consentida de imágenes o audios con contenido íntimo o sexual.



Al respecto, la militante de Revolución Democrática comentó que en la actualidad "existe un tipo penal que sanciona cuando una imagen ha sido obtenida sin consentimiento, pero cuando la foto ha sido sacada con consentimiento. Cuando no hay consentimiento para su difusión, no tiene sanción en el código penal y es una práctica muy frecuente en los jóvenes".



Por su parte, Fernández sostuvo que la iniciativa es muy importante, puesto que así se toma conciencia sobre los conceptos que manejan los jóvenes y de cómo cuidarlos, para que así "no tengamos a afectados con depresión por difusión de imágenes sin su consentimiento".



Orsini comentó que el proyecto "tiene penas de cárcel. La simple difusión es de 61 a 541 días y desde ahí se empieza a agravar la responsabilidad penal, dependiendo de otras circunstancias como ser pareja de otra víctima, algún menor de edad, etc".