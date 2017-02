Parada: No veo por qué hay que exigirle explicaciones a Guillier por lo que hizo en 2003

El concejal de Providencia y activista de derechos LGBT, Jaime Parada, conversó con La Prueba de ADN, en donde reiteró su respaldo a Alejandro Guillier, además de referirse al polémico caso con el juez Daniel Calvo, quien fuera grabado con una cámara oculta en un sauna gay.



Al respecto, el exvocero del Movilh comentó que “me han querido llevar a ese tema, porque quieren atraparme en una contradicción y al candidato también, pero puedo decir lo siguiente: El Chile del 2017 es muy distinto al del 2003. Lo que pensábamos de un montón de temas ha cambiado, afortunadamente (…). No veo por qué tenemos que exigirle al candidato Guillier del 2017 que piense y salga a defender lo que hizo como periodista en 2003”.



Parada consideró mejor “quedarme con lo que ha dicho, que es concordar plenamente con la agenda de la diversidad, que no es excéntrica a tal punto de que la mayoría de los chilenos está de acuerdo, por ejemplo, con el matrimonio igualitario. Querer llevarme al terreno del 2003 pensando en el periodista Guillier no me parece justo, cuando ha corrido agua bajo el puente, no solo en él sino en todo Chile”.



Por otra parte, el concejal en Providencia también se refirió a la llegada de la nueva alcaldesa, Evelyn Matthei, comentando que llegó con un foco distinto al que se había gestado con Josefa Errázuriz, puesto que “tiene un énfasis como el tema de la seguridad, que me parece bien, pero llega con un ímpetu fiscalizador con respecto a la administración anterior, con el que uno puede tener distintas visiones”.



A su parecer, la nueva etapa con la otrora ministra del Trabajo “está pensada para ser una plataforma para la candidatura de Piñera. Nos fue muy bien en algunas cosas y fracasamos en otras, pero aquí hay una clara visión política que está representada por personas como Gonzalo Cornejo (exalcalde de Recoleta)”.