Pamela Jiles cuestionó a Contraloría por multa a Cathy Barriga

La diputada del Frente Amplio, Pamela Jiles, defendió a Cathy Barriga tras la multa y sanción de parte de Contraloría en contra de la alcaldesa de Maipú, a raíz de la utilización de vehículos fiscales durante la realización del Kiki Challenge.



Al respecto, la parlamentaria comentó que existe una campaña de desprestigio hacia la jefa comunal y que es un fenómeno que suele ocurrir en la política chilena.



"A mí me parece que fiscalizar siempre es sano y es nuestro deber. No obstante, yo me pregunto si la Contraloría no tiene nada más importante que preocuparse de 23 segundos de baile de Cathy Barriga. Es consistente que un organismo de esa importancia esté preocupado de los peluches de Cathy Barriga, cuando tenemos más de 60 niños muertos en el Sename solo este año, en el Gobierno que defiende a la infancia; cuando tenemos un fraude gigantesco de Carabineros en el que Contraloría ha tenido una actuación que no entiendo bien; cuando estamos a punto de perder el litio de todos los chilenos y la Contraloría está preocupada de los peluches y los bailes de Cathy Barriga", advirtió.



Jiles reflexionó en torno al caso, constatando que "cada vez que una mujer se destaca en política, del sector que sea, hay un acuerdo inmediato, bien patriarcal, para cerrarle el paso, y a mí francamente me parece que lo que está en juego es eso: es colgarse de la fama de la Cathy Barriga y cerrarle el paso a un personaje político que ha tenido una gestión destacada y que muy probablemente podría ser candidata presidencial quizás no en la próxima elección, sino que en la siguiente".