Ossandón se suma a campaña de Piñera con condiciones: aumentar gratuidad y nueva Ley de Pesca

Un día después de sostener una reunión en las oficinas de Sebastián Piñera, este jueves el senador Manuel José Ossandón oficializó su incorporación a la campaña del candidato presidencial de la oposición, aunque con condiciones.

"Me interesa que se comprometa de que va a haber más chilenos que puedan tener gratuidad; el gobierno de Chile Vamos aumentará la gratuidad; le pedí una nueva Ley de Pesca. Le dije en la cara que la Ley de Pesca es corrupta", sostuvo.

En esa línea, Ossandón advirtió que "si veo que un gobierno de Chile Vamos gobierna para los ricos, tendrá al peor enemigo de nuevo al frente".

"Me encargaré de fiscalizar y, con la misma fuerza que trabajaré en esta campaña, voy a criticar y dar duro si no cumplen, porque la Ley de Pesca es una vergüenza", apuntó.

Sobre las razones por las que decidió adherir a Piñera, Ossandón fue tajante al señalar que "ésta es una decisión muy profunda y quiero aclarar en buen chileno 'ésta no es una vuelta de carnero'".

"No me arrepiento en nada, usted cree que lo elegí ahora por lindo, no, yo estoy por Chile (...) Con él (el expresidente) éramos un río torrentoso que nos separaba, porque tenemos diferencias profundas. Pero con (Alejandro) Guillier y la Nueva Mayoría, especialmente con el Frente Amplio, nos separa un océano, y ese océano nos puede hundir como país", concluyó.