Ossandón renunció al comité de senadores RN: "No hay mínimos códigos de educación"

La distancia de Manuel José Ossandón con Renovación Nacional aumentó otro paso. El lunes el precandidato presidencial comunicó que renunciaba al comité de senadores de RN y criticó que no tienen "los códigos mínimos de relaciones humanas".

Al exalcalde de Puente Alto le incomodaba la postura de sus pares al apoyar la campaña de Sebastián Piñera y lo llamaran a "proponer ideas y medidas ante la ciudadanía y no faltar a la verdad", tras acusar una operación polémica luego de la polémica con la periodista Pilar Molina sobre supuestas facturas.

"Ahí tengo poco que hacer y quise renunciar antes de las elecciones primarias para que no se mezclara y no pareciera que es porque estoy enojado", explicó Ossandón a La Tercera, agregando que "hay mínimos códigos de educación, que los dan hasta en el colegio más humildes de Chile y que no se dan en este comité".

El senador independiente recalcó que "no es un tema de que esté de acuerdo o no en lo que piensen, ellos tienen todo el derecho de estar a favor de Piñera, pero las formas en lo humano son muy importante, pero ellos que son de la política antigua no les importa. Yo nunca les he pedido que me apoyen, ese no es mi problema".