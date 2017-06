Ossandón presentó queja en el Colegio de Periodistas contra Pilar Molina: "Con mi honra no se juega"

Hasta el Colegio de Periodistas llegó este jueves el senador Manuel José Ossandón para presentar una queja contra Pilar Molina.

Esto, luego de que la periodista de Radio Agricultura acusara al precandidato presidencial de Chile Vamos de haber emitido boletas falsas.

En la oportunidad, el exedil de Puente Alto sostuvo que "quiero que la señora Pilar Molina le pida a su fuente que muestre pruebas de su denuncia. A mí me trataron de ensuciar y con mi honra no se juega, voy a llegar hasta las últimas consecuencias".

"No he metido las manos nunca. Quiero resaltarle a Chile que no tengo ni boletas truchas, ni facturas truchas. Si las quieren mostrar, tendrán que comprobar lo que digan", agregó.