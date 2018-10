Ossandón: "Los estudiantes reclaman algo que es cierto, pero no se arregla pateando carabineros"

El senador RN, Manuel José Ossandón, profundizó sobre el proyecto Aula Segura que presentó el Gobierno para agilizar la expulsión de alumnos que protagonizan hechos de violencia al interior de los colegios.

En conversación con ADN Hoy, el legislador señaló que "lo que hay que hacer son castigos ejemplares, no sacarlos del sistema, pero les aseguro que un alumno del INBA que lo cambien a otro colegio, va a reaccionar muy fuerte".

Para Ossandón, el proyecto de Aula Segura "no resuelve el problema", ya que "el sistema educacional chileno está absolutamente carente". Sin embargo, aseveró que "hay que partir por algo".





"A mí me tocó administrar 29 colegios al mismo tiempo y la subvención que nos daba el Estado no alcanzaba para pagarle el sueldo a los profesores. Es evidente que el tratamiento que necesita ese joven no lo va a tener ni su colegio ni otro colegio", subrayó.

El senador lamentó que "en Chile se ha perdido la autoridad, se ha perdido ese 'miedo' o respeto a que haya una persona que tiene cierta potestad sobre uno (...) se ha perdido la disciplina en los colegios y en la sociedad".





"Claramente, el sistema chileno está lleno de frustraciones. Acá tenemos un Chile que lo pasa bien, y otro que lo pasa mal. Un Chile que no tiene ningún problema en enfrentar el futuro de sus hijos o de ellos mismos, y otro que tiene miedo a quedarse en el camino", subrayó.

Ossandón reflexionó que "los chiquillos están reclamando algo que es cierto, pero no se arregla con bombas, con bencinas, ni pateando carabineros en el suelo. Ellos tienen miedo al futuro (...) la frustración de estos jóvenes es porque pasa el progreso y el futuro a gran velocidad frente a ellos".

Sobre la discusión parlamentaria, acusó que "la oposición está absolutamente obstructiva, este proyecto no lo van a pasar. Más que porque lo compartan o no, es porque están en una onda mala hacia las cosas que puede hacer el Gobierno".

