Ossandón: "Kast fue irresponsable por decir que se van a robar la elección"

Las declaraciones de Sebastián Piñera este lunes, acusando fraude electoral en la primera vuelta, siguen generando repercusiones.

En conversación con ADN Hoy, Manuel José Ossandón salió en defensa del candidato presidencial y disparó contra José Antonio Kast. "Kast fue demasiado irresponsable diciendo que se iban a robar la elección. Nadie es dueño de los votos, eso atenta contra la institucionalidad chilena. El expresidente Piñera nunca ha dudado de las instituciones", señaló.

Bajo esa misma línea, el senador apuntó que "ojalá Chile Vamos, junto con la Nueva Mayoría, tengan un apoderado por mesa para facilitar el trabajo".

Respecto a las campañas del expresidente y Alejandro Guillier, el integrante de Renovación Nacional expresó que "los dos candidatos deben comprometerse con aspectos que son importantes para la gente. Sebastián Piñera analizó lo que se manifestó tras esa elección, como la gratuidad. Mientras más hablen Felipe y José Antonio Kast, es peor para su campaña. No puede ser que uno de sus voceros diga que no aceptará la gratuidad, así es difícil ganar la elección".

Continuando ese aspecto, indicó que "el futuro de Chile está por la derecha social y no por la derecha económica. El Presidente Piñera hizo un compromiso responsable, el sabe cómo generar recursos para la gente más necesitada. Para la educación se necesita plata".

Además, criticó duramente las declaraciones cruzadas entre los comandos. "Nunca hubo victoria asegurada para ninguno de los candidatos. La elección está muy peleada, las "guerras" entre ambos comandos son estúpidas, como decir que con Guillier seremos Venezuela y que con Piñera se acabarán los beneficios sociales", comentó.

Por último, habló sobre las capacidades del otrora mandatario para regresar a La Moneda. "Piñera no es el más querido, sí el más capaz. Acá estamos eligiendo a un Presidente de la República, no estoy escogiendo a alguien para irme a Punta Cana de viaje. En una elección hay un montón de factores y no solo influye el cariño de la gente".