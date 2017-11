Ossandón: "El Frente Amplio es una especie de UP moderna"

El excandidato presidencial y senador, Manuel Ossandón, defendió su postura de respaldar al postulante de Chile Vamos, Sebastián Piñera, en la segunda vuelta y aprovechó de criticar las ideas del Frente Amplio (FA).

"Soy súper pragmático, no estoy eligiendo al más simpático, al más amigo o al que más me gusta. Pero uno tiene que ser súper responsable sobre lo que cree que es mejor para el futuro de Chile", comentó el parlamentario en Canal 13.

Respecto al FA, Ossandón dijo en el programa En Buen Chileno que "es un grupo de personas, bien intencionadas, bastante ingenuas, que han tratado de mostrarle a Chile algo que a mí no me gusta que es que aquí están los buenos, y aquí están los malos", para agregar que son "una especie de UP moderna".