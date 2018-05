Oficializan a sobrino del senador Prohens en reemplazo del renunciado hijo de Chadwick en La Moneda

Una semana después de la renuncia de Andrés Chadwick Costa, hijo del ministro del Interior, este martes fue oficializado Felipe Díaz Prohens como nuevo productor general de la Presidencia.

El profesional, licenciado en Historia, periodista y cursando un magíster en Ciencias Políticas en la Universidad Católica, es sobrino del senador por Atacama y exintendente, Rafael Prohens (RN), quien descartó a ADN la existencia de nepotismo.

"Con la noticia que me estás dando -y que no sabía- me siento orgulloso de tener un sobrino como él, que es capaz de llegar por su propio mérito a un lugar tan importante, que no es sólo La Moneda, sino que trabajar al lado del Presidente de la República", dijo.

Ante eso, agregó, "en este caso puntual, no tengo ninguna injerencia en el nombramiento. Más que sentirme afectado por el tema, me siento orgulloso que Felipe esté donde esté por mérito propio".

Según consta en el portal de Transparencia, Díaz Prohens trabajó como asesor de prensa de la Subsecretaría General de Gobierno en la anterior administración del Presidente Sebastián Piñera.